В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой
Недалеко от главного железнодорожного вокзала Киева произошел прорыв труб теплосети
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева и местные Telegram-каналы.
Полицейские предупредили об усложненном движении транспорта на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры.
Также отмечается, что на месте патрульные регулируют дорожное движение, а соответствующие службы проводят ремонтные работы.
В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобили двигаются по улице, залитой кипятком.
По состоянию на 18:03 движение транспорта на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры возобновлено, сообщили в КГГА.
Напомним, ранее Киевская прокуратура начала расследование из-за неоднократных прорывов трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza.