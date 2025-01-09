В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой

фото: полиция

Недалеко от главного железнодорожного вокзала Киева произошел прорыв труб теплосети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева и местные Telegram-каналы.

Полицейские предупредили об усложненном движении транспорта на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры.

Также отмечается, что на месте патрульные регулируют дорожное движение, а соответствующие службы проводят ремонтные работы.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобили двигаются по улице, залитой кипятком.

По состоянию на 18:03 движение транспорта на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры возобновлено, сообщили в КГГА.

Напомним, ранее Киевская прокуратура начала расследование из-за неоднократных прорывов трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza.