Атака на жилые дома в центре Киева: количество жертв возросло до двух
Число погибших в результате атаки российских дронов на Киев сегодня, 1 января, возросло до двух. Еще шесть человек ранены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"После утренней атаки количество пострадавших в Киеве выросло: 2 погибших, 6 раненых, 4 спасены. На месте ударов работают психологи ГСЧС", ― добавили в ведомстве.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно ударили по обычным домам в центре Киева в новогоднюю ночь.
"Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы, по меньшей мере, четырьмя шахедами. Все оперативно исследуют правоохранители и эксперты", ― добавил Андрей Ермак.
Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы. Сообщалось о шести пострадавших.
Позже под завалами жилого дома в Печерском районе Киева обнаружили погибшую женщину.