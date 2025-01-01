Атака на жилые дома в центре Киева: количество жертв возросло до двух

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Число погибших в результате атаки российских дронов на Киев сегодня, 1 января, возросло до двух. Еще шесть человек ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"После утренней атаки количество пострадавших в Киеве выросло: 2 погибших, 6 раненых, 4 спасены. На месте ударов работают психологи ГСЧС", ― добавили в ведомстве.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно ударили по обычным домам в центре Киева в новогоднюю ночь.

"Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы, по меньшей мере, четырьмя шахедами. Все оперативно исследуют правоохранители и эксперты", ― добавил Андрей Ермак.

Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы. Сообщалось о шести пострадавших.

Позже под завалами жилого дома в Печерском районе Киева обнаружили погибшую женщину.