Удар по Киеву: под завалами дома обнаружили тело женщины

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Под завалами жилого дома в Печерском районе Киева была обнаружена погибшая женщина. Число пострадавших в результате утренней атаки российских БпЛА на столицу возросло до семи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В настоящее время идет спасательная операция.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что среди пострадавших есть две беременные женщины.

"В результате вражеской атаки на Киев 1 человек погиб. Число пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины", ― добавили в ведомстве.

В Нацполиции проинформировали, что среди раненых мужчины и женщины в возрасте от 29 до 79 лет. У большинства из них врачи диагностировали множественные осколочные ранения, ушибы на теле и острую реакцию на стресс.

Напомним, 1 января армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы. Сообщалось о шести пострадавших.