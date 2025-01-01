фото: Херсонская областная прокуратура

В среду утром 1 января оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погибший и раненые гражданские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Предварительно известно, что россияне нанесли удар из артиллерии по Херсону около 10:30.

"В результате обстрела погиб 23-летний мужчина, который находился на улице. Также из-за вражеских обстрелов ранения получили две женщины 49 и 76 лет", — говорится в сообщении.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что погибший парень – это волонтер, который был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении общины.

По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов Херсонщины пятеро гражданских получили ранения.