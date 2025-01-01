В новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов": как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 января российская армия нанесла удар по Украине 111 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 63 вражеских дрона, 46 — локационно потеряны, еще два улетели назад в РФ и Беларусь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов из направлений – Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ и Крыма.

"По состоянию на 09.30 подтверждены сбития 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 46 локационно потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в россию и Беларусь", — говорится в сообщении.