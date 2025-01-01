Оккупанты атаковали село в Донецкой области: погибла женщина

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера, 31 декабря, российские оккупационные войска нанесли 1780 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибла женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

"Враг ударил по селу Успеновка - погиб человек", - говорится в сообщении.

Официальный канал Покровской городской военной администрации проинформировал, что 31 декабря в 14:30 в результате вражеского обстрела из неустановленного типа вооружения в селе Успеновка погибла местная жительница 1966 года рождения.

Кроме того, после полуночи 1 января россияне из артиллерии накрыли Константиновку. Захватчики повредили два частных дома, два газопровода и ЛЭП.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, недавно прифронтовый город Покровск Донецкой области полностью остался без света. В настоящее время специалисты выясняют причину.