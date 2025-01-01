14:11  31 декабря
В Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия: трое погибших
17:53  31 декабря
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
00:58  01 января
Украинская баллистическая ракета: Зеленский показал видео первого запуска
UA | RU
UA | RU
01 января 2025, 13:30

Оккупанты атаковали село в Донецкой области: погибла женщина

01 января 2025, 13:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Вчера, 31 декабря, российские оккупационные войска нанесли 1780 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибла женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

"Враг ударил по селу Успеновка - погиб человек", - говорится в сообщении.

Официальный канал Покровской городской военной администрации проинформировал, что 31 декабря в 14:30 в результате вражеского обстрела из неустановленного типа вооружения в селе Успеновка погибла местная жительница 1966 года рождения.

Кроме того, после полуночи 1 января россияне из артиллерии накрыли Константиновку. Захватчики повредили два частных дома, два газопровода и ЛЭП.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, недавно прифронтовый город Покровск Донецкой области полностью остался без света. В настоящее время специалисты выясняют причину.

война обстрелы Донецкая область жертва разрушения погибшая
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: погиб 23-летний волонтер, есть раненые
01 января 2025, 12:35
Удар по Киеву: под завалами дома обнаружили тело женщины
01 января 2025, 11:18
Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Херсонщины, среди них – ребенок
01 января 2025, 10:20
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Силы обороны ударили по бронетехнике и пунктам управления россиян возле Купянска
01 января 2025, 14:40
Взрывы в Житомирской области: местных жителей призвали сохранять спокойствие
01 января 2025, 14:05
Атака на жилые дома в центре Киева: количество жертв возросло до двух
01 января 2025, 13:55
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 1 января
01 января 2025, 13:08
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: погиб 23-летний волонтер, есть раненые
01 января 2025, 12:35
Кадры пуска "Сапсан" из новогоднего видео Зеленского напоминают корейские ракетные испытания 6-летней давности
01 января 2025, 11:49
Удар по Киеву: под завалами дома обнаружили тело женщины
01 января 2025, 11:18
В новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов": как отработала ПВО
01 января 2025, 10:45
Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Херсонщины, среди них – ребенок
01 января 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »