Оккупанты атаковали село в Донецкой области: погибла женщина
Вчера, 31 декабря, российские оккупационные войска нанесли 1780 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибла женщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
"Враг ударил по селу Успеновка - погиб человек", - говорится в сообщении.
Официальный канал Покровской городской военной администрации проинформировал, что 31 декабря в 14:30 в результате вражеского обстрела из неустановленного типа вооружения в селе Успеновка погибла местная жительница 1966 года рождения.
Кроме того, после полуночи 1 января россияне из артиллерии накрыли Константиновку. Захватчики повредили два частных дома, два газопровода и ЛЭП.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, недавно прифронтовый город Покровск Донецкой области полностью остался без света. В настоящее время специалисты выясняют причину.