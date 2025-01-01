Атака на житлові будинки в центрі Києва: кількість жертв зросла до двох
Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів на Київ сьогодні, 1 січня, зросла до двох. Ще шестеро осіб поранені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
"Після ранкової атаки кількість постраждалих у Києві зросла: 2 загиблих, 6 поранених, 4 врятовані. На місці ударів працюють психологи ДСНС", ― додали у відомстві.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо вдарили по звичайних будинках в центрі Києва в новорічну ніч.
"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами. Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти", ― додав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 1 січня армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці. Повідомлялося про шістьох постраждалих.
Пізніше під завалами житлового будинку в Печерському районі Києва виявили загиблу жінку.