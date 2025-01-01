14:11  31 декабря
В Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия: трое погибших
17:53  31 декабря
Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации
00:58  01 января
Украинская баллистическая ракета: Зеленский показал видео первого запуска
UA | RU
UA | RU
01 января 2025, 09:52

Россия атаковала Киев дронами: пострадали 6 горожан, есть разрушения

01 января 2025, 09:52
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В первый день 2025 года, 1 января, армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По оперативным данным, в Печерском районе частично разрушены 4-6 этажа жилого дома и зафиксировано возгорание на 4-5 этажах. Необычные спасли пожилую женщину: у нее острая реакция на стресс. Еще двое пострадавших мужчин передали медикам. Пожар локализовали. В настоящее время ведутся работы по ликвидации и спасению людей. Кроме того, идет ликвидация пожара в нежилом здании.

В Святошинском районе есть разрушение гаражей с последующим возгоранием. Частично повреждены трамвайные пути и шесть автомобилей.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вооруженной атаки пострадали по меньшей мере шесть жителей столицы.

"В настоящее время двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине", ― проинформировал мэр Киева.

Напомним, Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны.

РФ война Киев пожар ГСЧС Кличко Виталий Владимирович дрон БПЛА атака пострадавшие разрушения
Россияне сбросили на Запорожскую область 6 авиабомб: разрушены объекты инфраструктуры
01 января 2025, 09:05
В ГСЧС показали разрушения в результате утренней ракетной атаки в Киевской области
31 декабря 2024, 10:02
В Шостке на Сумщине в результате ракетного удара повреждено более десятка многоэтажек
31 декабря 2024, 08:54
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Силы обороны ударили по бронетехнике и пунктам управления россиян возле Купянска
01 января 2025, 14:40
Взрывы в Житомирской области: местных жителей призвали сохранять спокойствие
01 января 2025, 14:05
Атака на жилые дома в центре Киева: количество жертв возросло до двух
01 января 2025, 13:55
Оккупанты атаковали село в Донецкой области: погибла женщина
01 января 2025, 13:30
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 1 января
01 января 2025, 13:08
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: погиб 23-летний волонтер, есть раненые
01 января 2025, 12:35
Кадры пуска "Сапсан" из новогоднего видео Зеленского напоминают корейские ракетные испытания 6-летней давности
01 января 2025, 11:49
Удар по Киеву: под завалами дома обнаружили тело женщины
01 января 2025, 11:18
В новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов": как отработала ПВО
01 января 2025, 10:45
Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Херсонщины, среди них – ребенок
01 января 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »