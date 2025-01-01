Россия атаковала Киев дронами: пострадали 6 горожан, есть разрушения

фото: ГСЧС Украины

В первый день 2025 года, 1 января, армия РФ атаковала Киев ударными дронами. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По оперативным данным, в Печерском районе частично разрушены 4-6 этажа жилого дома и зафиксировано возгорание на 4-5 этажах. Необычные спасли пожилую женщину: у нее острая реакция на стресс. Еще двое пострадавших мужчин передали медикам. Пожар локализовали. В настоящее время ведутся работы по ликвидации и спасению людей. Кроме того, идет ликвидация пожара в нежилом здании.

В Святошинском районе есть разрушение гаражей с последующим возгоранием. Частично повреждены трамвайные пути и шесть автомобилей.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вооруженной атаки пострадали по меньшей мере шесть жителей столицы.

"В настоящее время двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине", ― проинформировал мэр Киева.

Напомним, Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны.