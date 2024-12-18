СБУ проводит проверки в центре Киева

фото: СБУ

Служба безопасности Украины проводит плановые меры безопасности в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей города.

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят:

осмотр территории, а также помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

проверка граждан, находящихся в правительственном квартале столицы.

Также во время мероприятий возможны:

ограничение прохода и проезда по улицам Киева;

проверка документов у граждан;

осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - пишет СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную агентурную сеть РФ , работавшую в пяти регионах Украины.