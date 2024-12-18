СБУ проводить перевірки у центрі Києва

фото: СБУ

Служба безпеки України проводить планові безпекові заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що заходити проходять у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку Збройних сил України (ЗСУ). Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів й посилення безпеки мешканців міста.

Під час проведення заходів правоохоронці проводять:

огляд території, а також приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

перевірку громадян, які перебувають в урядовому кварталі столиці.

Також під час заходів можливі:

обмеження проходу та проїзду вулицями Києва;

перевірка документів у громадян;

огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - пише СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу РФ, яка працювала у п’яти регіонах України.