14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
11:56  18 грудня
СБУ проводить перевірки у центрі Києва
09:42  18 грудня
На Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2024, 11:56

СБУ проводить перевірки у центрі Києва

18 грудня 2024, 11:56
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України проводить планові безпекові заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що заходити проходять у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку Збройних сил України (ЗСУ). Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів й посилення безпеки мешканців міста.

Під час проведення заходів правоохоронці проводять:

  • огляд території, а також приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
  • перевірку громадян, які перебувають в урядовому кварталі столиці.

Також під час заходів можливі:

  • обмеження проходу та проїзду вулицями Києва;
  • перевірка документів у громадян;
  • огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - пише СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу РФ, яка працювала у п’яти регіонах України.

СБУ Київ перевірка безпека
Житель Києва вкрав з рахунку підлітка-сироти стипендію та відсвяткував за ці гроші день народження
17 грудня 2024, 17:03
У Києві перекинулась вантажівка: двоє постраждалих
17 грудня 2024, 16:12
Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео
17 грудня 2024, 16:02
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
На Житомирщині викрили підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею
18 грудня 2024, 17:50
Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом
18 грудня 2024, 17:35
У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
18 грудня 2024, 17:23
Математична аномалія правосуддя: чотири справи Яценка і одна суддя Макаренко
18 грудня 2024, 16:58
У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
18 грудня 2024, 16:45
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18 грудня 2024, 16:42
Сили оборони знищили російську техніку на Харківщині
18 грудня 2024, 16:20
ДТП на Тернопільщині: пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури
18 грудня 2024, 16:11
На Донеччині викрили посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн
18 грудня 2024, 15:53
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по адмінбудівлі на Сумщині: почалася пожежа
18 грудня 2024, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »