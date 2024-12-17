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17 декабря 2024, 17:03

Житель Киева украл со счета подростка-сироты стипендию и отпраздновал за эти деньги день рождения

17 декабря 2024, 17:03
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фото: полиция
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В Киеве будут судить молодого человека, который похитил 13600 гривен стипендии у 17-летнего сироты из-за доступа к его банковскому применению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

По информации правоохранителя, потерпевший 17-летний парень дружил с нарушителем. Накануне тот из телефона пострадавшего заходил в свой личный кабинет в мобильном приложении банка.

Таким образом, злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу 17-летнего парня и перевел на свою карточку средства, которые тот получил как стипендию от своего учебного заведения и социальную как ребенок-сирота.

"В дальнейшем на похищенные средства фигурант отметил свой день рождения", - добавили в полиции.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, попросившему у знакомого военнослужащего телефон, якобы чтобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. гривен.

криминал Киев кража стипендия
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