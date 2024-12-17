Житель Киева украл со счета подростка-сироты стипендию и отпраздновал за эти деньги день рождения
В Киеве будут судить молодого человека, который похитил 13600 гривен стипендии у 17-летнего сироты из-за доступа к его банковскому применению
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
По информации правоохранителя, потерпевший 17-летний парень дружил с нарушителем. Накануне тот из телефона пострадавшего заходил в свой личный кабинет в мобильном приложении банка.
Таким образом, злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу 17-летнего парня и перевел на свою карточку средства, которые тот получил как стипендию от своего учебного заведения и социальную как ребенок-сирота.
"В дальнейшем на похищенные средства фигурант отметил свой день рождения", - добавили в полиции.
Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, попросившему у знакомого военнослужащего телефон, якобы чтобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. гривен.