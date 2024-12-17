После визита в СБУ Юрий Бойко записал новое видео

скриншот с видео

Народный депутат и глава «Платформы за жизнь и мир» Юрий Бойко записал видео с извинениями после вызова на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил в TikTok-видео, передает RegioNews.

"Если кого-то из украинцев, воюющих на фронте или работающих в тылу на победу, оскорбили мои слова — я хочу извиниться. И сказать о том, что мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия. ", - сказал Бойко.

Он призвал других политиков "объединять страну и людей" и "делать так, чтобы быстрее победили".

Бойко также заявил, что не хочет, чтобы Россия использовала его слова для оправдания агрессии, а главу РФ Владимира Путина назвал военным преступником.

Напомним, недавно Бойко обнародовал ролик, где заявил о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви.

Затем Бойко вызвали на допрос в Службу безопасности, а в Верховной Раде подготовили проект постановления о его отзыве с должности члена Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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