В Киеве перевернулся грузовик: двое пострадавших

фото: ГСЧС

ДТП произошло 17 декабря около 11:30 в Голосеевском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На проспекте Академика Глушкова перевернулся грузовик. Водителя и пассажирку заблокировало в кабине.

Спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Водитель, которому удалось выбраться из грузовика еще до прибытия спасателей, отказался от госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП.