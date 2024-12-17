В Киеве перевернулся грузовик: двое пострадавших
ДТП произошло 17 декабря около 11:30 в Голосеевском районе столицы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На проспекте Академика Глушкова перевернулся грузовик. Водителя и пассажирку заблокировало в кабине.
Спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Водитель, которому удалось выбраться из грузовика еще до прибытия спасателей, отказался от госпитализации.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП.
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