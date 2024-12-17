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17 декабря 2024, 15:44

СБУ разоблачила сеть российских шпионов, охотившихся за F-16: среди задержанных есть военные

17 декабря 2024, 15:44
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную агентурную сеть РФ, работавшую в пяти регионах Украины

Об этом сообщили СБУ и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает RegioNews.

Всего разоблачены 12 агентов и их информаторов. Часть из них — дезертиры, самовольно покинувшие подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

По данным следствия, агенты действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, находившемся в Днепропетровской области. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия" - фейковое "удостоверение волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

Руководитель группы привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинского ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии россиян, могли базироваться самолеты F-16.

Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, вовлеченных в производство средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.

Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины.

По данным СБУ, участники агентурной группы "отчитались" резиденту, а тот дальше передавал информацию своему российскому куратору.

Напомним, ранее в Харькове обезвредили российских агентов, готовивших тайники для вражеских ДРГ.

СБУ агентурная сеть агент рф F-16
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