В Киеве возникла драка на месте проведения мероприятия ЛГБТ-активистов: комментарий полиции

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Правоохранители начали уголовное производство по факту столкновения на месте, где должно было состояться мероприятие общественной организации «КиевПрайд»

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как отмечают в полиции, на мероприятие ЛГБТ-активистов также пришла "противоположно настроенная молодежь". Эти люди устроили толкучку с правоохранителями, которые обеспечивали охрану публичного порядка.

Правоохранители задержали 9 наиболее активных участников, в том числе трех несовершеннолетних. В отношении задержанных составили админпротоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию полицейского. В сообщении отмечается, что с родителями несовершеннолетних сотрудники полиции "провели разъяснительную работу".

Также по факту этого инцидента следователи возбудили уголовное производство по статье УКУ "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее в "КиевПрайде" заявили об отмене мероприятия в пространстве Office Repair Togethe, поскольку неизвестные напали на место, где они собирались провести лекторий.

Напомним, в этом году после двух лет перерыв "Марш равенства" провели в Киеве. Первоначально сообщалось, что он состоится в метро. Однако в конце концов "Марш равенства" состоялся на улицах Киева, недалеко от укрытия. На него пришли более полутысячи человек. Также в Харькове в сентябре прошел шестой "ХарьковПрайд", посвященный правам ЛГБТК+.