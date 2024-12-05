В Киеве под поезд Кольцевой электрички бросился человек
Сегодня утром, 5 декабря, под электропоезд Киевской кольцевой электрички бросился человек. Из-за чрезвычайного происшествия задерживается движение электротранспорта
Об этом сообщает Kyiv City Express, передает RegioNews.
"Электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку упразднили.
Сейчас на месте ЧП продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно в Киеве станции метро синей ветки "Дворец Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" были закрыты на вход для пассажиров в связи с падением пассажирки под поезд.