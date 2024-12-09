У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків
Правоохоронці у Києві затримали злочинну групу, яка здійснювала пограбування квартир літніх киян під виглядом працівників газової служби
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
Затримані троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх 50-річний спільник-водій. Зловмисники приїхали з Сумської області.
Як розповіли у поліції, злочинці заздалегідь обирали жертву серед самотніх пенсіонерів. Вони переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, й під виглядом працівниць газової служби заходили до оселі.
"Поки двоє порушниць відвертали увагу господаря, їх спільниця обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Злочинну групу затримали правоохоронці після того, як вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. Встановлено їхню причетність щонайменше до трьох подібних злочинів.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали прибиральницю, яка обкрадала квартири своїх клієнтів.