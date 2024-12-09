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09 грудня 2024, 10:48

У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків

09 грудня 2024, 10:48
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фото: поліція
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Правоохоронці у Києві затримали злочинну групу, яка здійснювала пограбування квартир літніх киян під виглядом працівників газової служби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Затримані троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх 50-річний спільник-водій. Зловмисники приїхали з Сумської області.

Як розповіли у поліції, злочинці заздалегідь обирали жертву серед самотніх пенсіонерів. Вони переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, й під виглядом працівниць газової служби заходили до оселі.

"Поки двоє порушниць відвертали увагу господаря, їх спільниця обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Злочинну групу затримали правоохоронці після того, як вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. Встановлено їхню причетність щонайменше до трьох подібних злочинів.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали прибиральницю, яка обкрадала квартири своїх клієнтів.

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