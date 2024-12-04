Житель Киева обокрал авто, пока его водительница оформляла ДТП
Правоохранители задержали 51-летнего жителя Киева, который ограбил машину женщины, пока она оформляла ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Женщина рассказала полицейским, что попала в ДТП. Пока она оформляла протокол с другим участником происшествия, неизвестный мужчина украл из ее автомобиля сумку. По словам заявительницы, в сумке была техника и личные вещи.
Полицейские установили личность вора. Он был задержан в течение часа после совершения преступления в Соломенском районе Киева.
У фигуранта нашли похищенные вещи, в том числе два ноутбука, гаджет и наушники.
За кражу, совершенное в условиях военного положения, киевлянину грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который попросил у знакомого военнослужащего телефон, якобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. гривен.