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04 декабря 2024, 05:27

Житель Киева обокрал авто, пока его водительница оформляла ДТП

04 декабря 2024, 05:27
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фото: полиция
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Правоохранители задержали 51-летнего жителя Киева, который ограбил машину женщины, пока она оформляла ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Женщина рассказала полицейским, что попала в ДТП. Пока она оформляла протокол с другим участником происшествия, неизвестный мужчина украл из ее автомобиля сумку. По словам заявительницы, в сумке была техника и личные вещи.

Полицейские установили личность вора. Он был задержан в течение часа после совершения преступления в Соломенском районе Киева.

У фигуранта нашли похищенные вещи, в том числе два ноутбука, гаджет и наушники.

За кражу, совершенное в условиях военного положения, киевлянину грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который попросил у знакомого военнослужащего телефон, якобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. гривен.

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