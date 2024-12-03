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На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
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03 декабря 2024, 07:20

На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено

03 декабря 2024, 07:20
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фото: полиция
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Утром 3 декабря на столичном мосту Патона произошло ДТП, из-за которого затруднено движение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского", - отмечают в полиции.

Также правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Как видно из обнародованного полицией фото, автомобиль перекинулся на крышу. Подробности ДТП пока неизвестны.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали в больницу.

Виновником аварии оказался 19-летний водитель BMW, ему объявили о подозрении.

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