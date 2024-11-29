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29 ноября 2024, 02:27

Житель Киева попросил у военного телефон и украл с его банковского счета 80 тыс. грн

29 ноября 2024, 02:27
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фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который попросил у знакомого военнослужащего телефон, якобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. человек. гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как рассказали в прокуратуре, военный по просьбе 31-летнего злоумышленника дал ему телефон, поскольку они были давно знакомы.

Взяв в руки телефон, фигурант сменил пароль для входа в интернет-банкинг. Он перечислил деньги со счета военнослужащего на карточки своих знакомых.

Владельцы карт не знали, что с помощью их счетов совершается преступление. Фигурант объяснял им, что ему нужно воспользоваться их счетами, чтобы получить зарплату.

Также, по данным прокуратуры, с карты пострадавшего мужчина пополнил свой мобильный и рассчитывался ею на АЗС. В целом злоумышленник снял со счета военного почти 80 тыс. гривен.

Киевлянину сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - за кражу, несанкционированное вмешательство в работу интернет-банкинга и подделку документов на перевод и их использование.

Напомним, ранее в Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного.

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