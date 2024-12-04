Житель Києва обікрав авто, поки його водійка оформляла ДТП

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Правоохоронці затримали 51-річного жителя Києва, який пограбував машину жінки поки вона оформляла ДТП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Жінка розповіла правоохоронцям, що потрапила в ДТП. Поки вона оформляла протокол з іншим учасником події, невідомий чоловік вкрав з її з автівки сумку. За словами заявниці, у сумці була техніка та особисті речі.

Поліцейські встановили особу злодія. Його затримали протягом години після здійснення злочину у Соломʼянському районі Києва.

У фігуранта знайшли викрадені речі, зокрема два ноутбуки, ґаджет та навушники.

За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, киянину загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва, який попросив у знайомого військовослужбовця телефон, нібито щоб подзвонити, а насправді через інтернет-банкінг зняв з його рахунку майже 80 тис. гривень.