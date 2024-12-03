В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием правоохранителей
ДТП произошло днем 2 декабря недалеко от села Садовое Броварского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Произошло столкновение трех автомобилей: Lada, Toyota и Volkswagen. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека: 64-летний водитель, 44 и 49-летний пассажиры авто Lada.
По данному факту проводится служебное расследование. Полицейский, находившийся за рулем служебного авто Toyota, отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Напомним, 27 ноября в Киевской области произошло масштабное ДТП: столкнулись инкассаторское авто, три грузовика и легковушка. Есть погибший и травмированные.
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