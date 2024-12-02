В центре Киева строитель упал в 4-метровый котлован: мужчину госпитализировали
Инцидент произошел сегодня днем, 2 декабря, на строительстве по переулку Политехническому, в Шевченковском районе столицы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что около 14.30 строитель упал в яму глубиной около четырех метров. Потерпевший не мог самостоятельно выбраться из котлована.
"С помощью спасательных ношей и веревки, используя стремянку, чрезвычайники зафиксировали мужчину и оперативно вытащили на поверхность", - говорится в сообщении.
Строителя передали бригаде медиков. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, на территории строительной площадки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района упал башенный кран. 31-летний машинист погиб на месте.
В Киеве горел коттеджный дом, спасатели эвакуировали 11 человекВсе новости »
02 декабря 2024, 08:04Масштабный пожар в Киеве: на Оболони горел рынок
01 декабря 2024, 12:47В Тернопольской области спасли мужчину, которого засыпало зерном в элеваторе
29 ноября 2024, 18:53
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
СБУ задержала диверсантов, которые хотели сжечь локомотив и электроподстанции Укрзализныци: трое из них — несовершеннолетние
02 декабря 2024, 18:10Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю
02 декабря 2024, 17:05Община на Харьковщине получила от Детского фонда ООН две мощные котельные
02 декабря 2024, 16:45Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники, которые Украина производит совместно с Германией
02 декабря 2024, 16:22На Полтавщине 9-летний мальчик взорвал на детской площадке страйкбольную гранату
02 декабря 2024, 16:10Столкновение авто на Львовщине: шестеро пострадавших, среди них – двухлетняя девочка
02 декабря 2024, 15:47Украинцы подали более 3 млн заявок на выплату "тысячи Зеленского"
02 декабря 2024, 15:31В Дергачах на Харьковщине при международной поддержке начали восстановление многоквартирного дома
02 декабря 2024, 15:20В Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода: мужчина скончался
02 декабря 2024, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все блоги »