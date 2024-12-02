В центре Киева строитель упал в 4-метровый котлован: мужчину госпитализировали

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Инцидент произошел сегодня днем, 2 декабря, на строительстве по переулку Политехническому, в Шевченковском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что около 14.30 строитель упал в яму глубиной около четырех метров. Потерпевший не мог самостоятельно выбраться из котлована.

"С помощью спасательных ношей и веревки, используя стремянку, чрезвычайники зафиксировали мужчину и оперативно вытащили на поверхность", - говорится в сообщении.

Строителя передали бригаде медиков. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, на территории строительной площадки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района упал башенный кран. 31-летний машинист погиб на месте.