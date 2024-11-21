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21 ноября 2024, 15:11

Правоохранители Киева накрыли крупную нарколабораторию: изъято пять тонн запрещенных веществ

21 ноября 2024, 15:11
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фото: полиция
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Правоохранители перекрыли межрегиональный канал снабжения психотропами и ликвидировали мощную нарколабораторию. У членов преступной группы изъяли 5 тонн запрещенных веществ 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали правоохранители, наркобизнес организовали 27-летний житель Киева и 21-летний житель Киевской области.

Фигуранты оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества Альфа-PVP в арендованном доме на Черниговщине. Мощности этой лаборатории позволяли синтезировать до 100 кг ежемесячного психотропа.

"Товар" сбывали исключительно оптовыми партиями – в столице через мастер-клады и почтой клиентам из других регионов.

В ходе обысков полицейские изъяли у них 25 кг готового продукта, еще 40 кг в стадии синтеза и более 5 тонн прекурсоров на общую сумму около 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Запорожье офицера подразделения ГСЧС, подозреваемого в торговле наркотиками.

криминал Киев наркотики Черниговская область наркосеть нарколаборатория
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