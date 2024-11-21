Правоохоронці Києва накрили велику нарколабораторію: вилучено п'ять тонн заборонених речовин

фото: поліція

Правоохоронці перекрили міжрегіональний канал постачання психотропів та ліквідували потужну нарколабораторію. У членів злочинної групи вилучили 5 тонн заборонених речовин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

Як розповіли правоохоронці, наркобізнес організували 27-річний житель Києва та 21-річний мешканець Київської області.

Фігуранти обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини "Альфа-PVP" в орендованому будинку на Чернігівщині. Потужності цієї лабораторії дозволяли синтезувати до 100 кг психотропу щомісяця.

"Товар" збували виключно гуртовими партіями – у столиці через мастер-клади та поштою клієнтам з інших регіонів.

Під час обшуків поліцейські вилучили у них 25 кг готового продукту, ще 40 кг у стадії синтезу та понад 5 тонн прекурсорів на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі офіцера підрозділу ДСНС, котрого підозрюють у торгівлі наркотиками.