В Киеве водитель внедорожника насмерть сбил женщину

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ДТП произошло утром 19 ноября на улице Ивана Выговского в Подольском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 52-летняя женщина погибла на месте.

Полицейские проверили 58-летнего водителя легковушки на состояние опьянения – прибор драгер показал, что мужчина был трезв.

Водителя авто задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 14 ноября в Одесской области тракторист насмерть сбил 15-летнего парня и скрылся с места ДТП.