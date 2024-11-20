В Киеве водитель внедорожника насмерть сбил женщину
ДТП произошло утром 19 ноября на улице Ивана Выговского в Подольском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 52-летняя женщина погибла на месте.
Полицейские проверили 58-летнего водителя легковушки на состояние опьянения – прибор драгер показал, что мужчина был трезв.
Водителя авто задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 14 ноября в Одесской области тракторист насмерть сбил 15-летнего парня и скрылся с места ДТП.
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