В Киеве дерево упало на женщину: она погибла
Днем 20 ноября в Киеве из-за падения дерева на Лукьяновке погиб человек
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
В ГСЧП предупреждали о порывах ветра 15-20 м/с в столице. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, 19 ноября в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок погиб на месте.
15 ноября 2024
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