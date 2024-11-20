Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: в КГВА уточнили информацию

фото: КГВА

В Днепровском районе Киева после утренней атаки российских дронов возник пожар в многоквартирном доме

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Местные Telegram-каналы сообщают, что пожар возник в жилом комплексе "Комфорт Тайн". Также в сети распространяется видео с места событий.

Сначала была информация, что пожар возник вследствие падения обломков дронов, однако впоследствии эти данные не подтвердились.

В КМВА сообщили, что после обследования и уточнения данных выяснилось, что пожар возник не из-за падения обломков дрона. Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар ликвидирован.

Напомним, утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.