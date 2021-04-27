В Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов

Некоторых протестующих полиция увезла в отделение

Некоторых протестующих полиция увезла в отделение

Фото: PavlovskyNews

В Киеве в районе Дарницкой площади из-за демонтажа МАФов произошел конфликт между предпринимателями и правоохранителями. Столкновения произошли из-за демонтажа торговых точек.

Як сообщает RegioNews, об этом информирует PavlovskyNews.

Жесткие задержания предпринимателей в Киеве в районе Дарницкой площади на улице Регенераторной из-за демонтажа МАФов. Самых активных протестующих полиция поместила в автобус и увезла в отделение", - говорится в сообщении.

Так, сегодня, 27 апреля, под усиленной охраной полиции и "Муниципальной варты" коммунальные службы приступили к демонтажу торговых точек. Такие действия возмутили людей. Предприниматели говорят, что не видели разрешающих документов на снос ларьков.

Напомним, 24 марта, в Киеве мужчина облил себя бензином и угрожает устроить акт самосожжения, если демонтируют его торговую площадку.