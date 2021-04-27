На Закарпатье в страшном ДТП погибли три человека

Среди погибших был полицейский

Среди погибших был полицейский

Фото из открытых источников

На Закарпатье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Oktavia произошло 26 апреля в 19:13 на автодороге "Мукачево-Рогатин" между населенными пунктами Зубовка и Залужье.

Отмечается, что в результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение.

"Автомобилем Volkswagen управлял 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что все материалы следователи передадут работникам Государственного бюро расследований, которые и будут проводить досудебное расследование по делу и установят все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Сумах водитель навеселе снес забор отдела полиции.