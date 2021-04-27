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27 апреля 2021, 15:31 423

Сбывал наркотики в колонии: в Херсоне разоблачили "смотрящего"

27 апреля 2021, 15:31 423
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В состав преступной группы входили 5 осужденных и медработница заведения
В состав преступной группы входили 5 осужденных и медработница заведения
Фото: Нацполиция
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В Херсоне правоохранители задержали группу лиц, которые наладили канал поставки и сбыт наркотиков осужденным на территории исправительной колонии.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Полицейские установили, что один из осужденных, который в криминальной среде имеет статус "смотрящего", распространял преступное влияние и организовал канал поставки и сбыта наркотиков на территорию заведения среди заключенных.

К своей преступной деятельности он привлек медицинского работника колонии, которая получала наркотики в почтовом отделении и проносила их в места лишения свободы. Другие участники преступной группы фасовали и сбывали наркотические средства среди осужденных, собирали деньги и отвечали за наполнение так называемого "воровского общака".

По местам жительства фигурантов и в их камерах в местах лишения свободы полицейские провели 7 обысков, во время которых нашли и изъяли марихуану, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи с информацией о клиентах и прибыли от преступной деятельности", - сообщили в полиции.

В настоящее время медсестра исправительной колонии задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ изъяла на Киевщине и Одесской области наркотиков на 11 миллионов. Наркодельцы передавали "товар" клиентам через водителей такси, а оплату принимали в криптовалюте.

колония наркотики деньги полиция тюрьма

 
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