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27 апреля 2021, 14:18 1115

Четверо погибших на Одесчине: в полиции открыли еще одно дело

27 апреля 2021, 14:18 1115
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Устанавливаются ответственные лица, причастные к трагедии
Устанавливаются ответственные лица, причастные к трагедии
Фото: Нацполиция
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В Одесской области полиция открыла еще одно уголовное производство в связи с гибелью четырех человек в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ.

Как передает RegioNews об этом сообщили в полиции области.

В ходе расследования обстоятельств гибели четырех жителей Плахтеевки было установлено: одним из факторов, которые привели к трагедии, было отсутствие верхнего ограждения на колодце", - говорится в сообщении.

По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются ответственные лица, допустившие служебную халатность.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.

расследование уголовное дело полиция трагедия Одесская область

 
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