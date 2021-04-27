Четверо погибших на Одесчине: в полиции открыли еще одно дело

Устанавливаются ответственные лица, причастные к трагедии

Устанавливаются ответственные лица, причастные к трагедии

Фото: Нацполиция

В Одесской области полиция открыла еще одно уголовное производство в связи с гибелью четырех человек в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ.

Как передает RegioNews об этом сообщили в полиции области.

В ходе расследования обстоятельств гибели четырех жителей Плахтеевки было установлено: одним из факторов, которые привели к трагедии, было отсутствие верхнего ограждения на колодце", - говорится в сообщении.

По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются ответственные лица, допустившие служебную халатность.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.