Депутат Киевсовета Трубицын сообщил детали столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов

Сразу 40 незаконных "МАФов" сегодня с боями демонтируют столичные коммунальщики. Это – самое масштабное очищение города от нелегальной торговли

Сразу 40 незаконных "МАФов" сегодня с боями демонтируют столичные коммунальщики. Это – самое масштабное очищение города от нелегальной торговли

После многочисленных жалоб от киевлян депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну сегодня происходит самый масштабный за последнее время демонтаж незаконных временных сооружений в Днепровском районе столицы. Сразу 40 "МАФов", установленных без необходимых разрешений, сегодня к концу дня будут убраны с переулка между улицей Регенераторной и проспектом Соборности силами работников КП "Киевблагоустрий".

Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета, главы Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Facebook, передает RegioNews.

Сейчас на месте работает спецтехника и сотрудники КП "Киевблагоустрий". Они обещают, что сегодня к концу дня переулок будет очищен от нелегальной торговли и мусора.

Во время демонтажа незаконно установленных объектов их собственники старались помешать действиям коммунальщиков. Однако провокаций и обострения ситуации удалось избежать благодаря двум сотням правоохранителей, которые обеспечивали порядок на месте событий", - заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Законность всех действий столичной власти была подтверджена документально – КП "Киевблагоустрий" предоставило все необходимые документы с предписаниями на демонтаж нелегальных временных сооружений.

В цивилизованном городе бизнес должене быть легальным, а жизненное пространство – комфортным и чистым от мусора и антисанитарии. На сегодня это наш рекорд дня по очищению города от нелегальной уличной торговли и возврата киевлянам их законного общественного пространства", - сообщил депутат Киевсовета Трубицын.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе Дарницкой площади из-за демонтажа МАФов произошел конфликт между предпринимателями и правоохранителями. Столкновения произошли из-за демонтажа торговых точек.