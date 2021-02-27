"Дело политизировано самим подсудимым": Венедиктова об аресте активиста Стерненко

По этому делу ставилась планка на политический заказ, считает она

По этому делу ставилась планка на политический заказ, считает она

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Как передает RegioNews, об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

Генпрокурор отмечает, что в частности ставилась "планка на политический заказ, но не со стороны властей".

Дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - ред.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти",- сказала она.

Венедиктова добавила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.

Как сообщалось, 24 февраля адвокаты Стерненко сообщили, что он останется в Одесском СИЗО. Его переведут в отдельную камеру.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.