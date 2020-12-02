Венедиктова не имела права менять следователей по делу Татарова - Луценко

Она сорвала операцию по задержанию за коррупцию заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, отстранив от его дела четырех прокуроров САП

Она сорвала операцию по задержанию за коррупцию заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, отстранив от его дела четырех прокуроров САП

Фото: Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров САП за пару часов до вручения подозрения заместителю председателя Офиса Президента Олегу Татарову, это очевидное превышение полномочий.

Об этом в Facebook заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, передает RegioNews.

По его словам, согласно ч. 6 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса, которая обеспечивает независимость деятельности САП и НАБУ, Генеральный прокурор не имеет права менять группу прокуроров САП.

Есть только один случай, когда при отсутствии руководителя САП необходимо назначить группу прокуроров САП (но в данном случае группа уже была определена и законных оснований для ее изменения не было)", - утверждает Юрий Луценко.

Он добавил, что действия генпрокурора Венедиктовой подрывают не только это конкретное дело, но и уничтожают главный принцип независимости специализированных органов НАБУ и САП.

Луценко отметил, что сейчас идет процесс откровенного уничтожения западной модели борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.