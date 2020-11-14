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14 ноября 2020, 17:04 12

Полиция зафиксировала уже более 16 тыс. заявлений о нарушениях во время выборов

14 ноября 2020, 17:04 12
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С 5 сентября правоохранители открыли 1093 уголовных дела
С 5 сентября правоохранители открыли 1093 уголовных дела
Фото: Нацполиция
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С начала избирательной кампании в Национальную полицию поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В период с 5 сентября по 14 ноября 2020 года в целом в территориальные органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. В общем органы полиции составили 2397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что за этот период открыли 1093 уголовных дела: 687 - по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, в ОПОРЕ рассказали, в каких регионах зафиксировали больше всего избирательных нарушений.

15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины.

полиция Местные выборы нарушения уголовное дело голосование
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