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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов
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10 сентября 2020, 21:28 5

Под госдачей Зеленского проходит акция "Нет капитуляции!"

10 сентября 2020, 21:28 5
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Такая же акция проходит под зданием Офиса президента
Такая же акция проходит под зданием Офиса президента
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В эти минуты в столице и многих областных центрах Украины проходят акции протеста против проведения инспекции позиций украинских войск в районе населенного пункта Шумы под Горловкой совместно с представителями террористической "ДНР".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Акции организовали организация "Движение сопротивление капитуляции", партии "Демократическая сокира" и "Свобода", а также ультраправое объединение "Национальный корпус".

На акции под офисом президента люди скандируют "Зелю геть!" и "Ганьба", сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Также они по очереди высказывают своё возмущение в громкоговоритель относительно возможной совместной инспекции с "ДНР" украинских позиций в Шумах.

Сотрудники полиции следят за соблюдением порядка участниками акции.

В то время как одни активисты поехали под резиденцию Зеленского в Конча-Заспу, паралельно под Офисом президента их...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 10 вересня 2020 р.

В то же время на заборе госдачи Зеленского участники второй акции протеста в столице написали слово "импичмент", передает телеграмм-канал Политика страны.

Координатор "движения нет капитуляции" Юрий Гудименко заявил, что режим Зеленского это вражеский режим и он должен быть уничтожен.

В риторике все политических партий должно остаться три слова, которые будут характеризировать Зеленского: Импичмент, отставка и суд",- заявил Гудименко.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами сегодня не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.

Владимир Зеленский Киев протесты президент акция
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