Под госдачей Зеленского проходит акция "Нет капитуляции!"
В эти минуты в столице и многих областных центрах Украины проходят акции протеста против проведения инспекции позиций украинских войск в районе населенного пункта Шумы под Горловкой совместно с представителями террористической "ДНР".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Акции организовали организация "Движение сопротивление капитуляции", партии "Демократическая сокира" и "Свобода", а также ультраправое объединение "Национальный корпус".
На акции под офисом президента люди скандируют "Зелю геть!" и "Ганьба", сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Также они по очереди высказывают своё возмущение в громкоговоритель относительно возможной совместной инспекции с "ДНР" украинских позиций в Шумах.
Сотрудники полиции следят за соблюдением порядка участниками акции.
В то время как одни активисты поехали под резиденцию Зеленского в Конча-Заспу, паралельно под Офисом президента их...Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 10 вересня 2020 р.
В то же время на заборе госдачи Зеленского участники второй акции протеста в столице написали слово "импичмент", передает телеграмм-канал Политика страны.
Координатор "движения нет капитуляции" Юрий Гудименко заявил, что режим Зеленского это вражеский режим и он должен быть уничтожен.
В риторике все политических партий должно остаться три слова, которые будут характеризировать Зеленского: Импичмент, отставка и суд",- заявил Гудименко.
Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.
Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами сегодня не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.
Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.