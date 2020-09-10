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10 сентября 2020, 20:27 2

В Киеве произошла стрельба в торговом центре, есть раненый

10 сентября 2020, 20:27 2
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Событие произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции г. Киева.

Сегодня в 18:15 в столичной полиции поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на Оболонском проспекте. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы.

Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из его участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего потерпевшего с огнестрельными ранениями нижней конечности доставлен в больничное заведение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

Полиция устанавливает обстоятельства огнестрельного ранения мужчины в Оболонском районе столицы Событие произошло в одном из...

Опубликовано Полиция Киева Четверг, 10 сентября 2020 года.

Напомним, сегодня же на Киевщине мужчина из ружья выстрелил в женщину

Киев торговля оружие стрельба ранение полиция
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