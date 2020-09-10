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10 сентября 2020, 21:20 3

"Евросолидарность" сформировала первую пятерку кандидатов на выборах в киевский горсовет

10 сентября 2020, 21:20 3
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Имена кандидатов пока не называют
Имена кандидатов пока не называют
Фото: Facebook
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Партия «Европейская солидарность» определилась с первой пятеркой кандидатов в депутаты киевского городского совета на выборах этой осенью

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил лидер партийной ячейки столицы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, пишет RegioNews.

Политик заявил, что он уверен в победе "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет, ведь рейтинги партии только растут. Кроме того, по его словам, в команде "ЕС" настоящие опытные профессионалы.

Мы ведем на выборы в Киевсовет серьезную команду, которая состоит не из неизвестных никому кандидатов, а из специалистов. Вы будете приятно удивлены пятеркой кандидатов, которые будут представлять "Европейскую Солидарность". Все они – профессиональные люди, у каждого за плечами история успеха, который мы будем проектировать на столицу", – подчеркнул Владимир Прокопив.

Также лидер киевской организации "ЕС" напомнил, что их партия обратилась к демократическим силам с инициативой подписать соглашение о сотрудничестве и координации действий на выборах, чтобы не допустить противостояния кандидатов.

Напомним, Рейтинг "Слуги народа" в Киеве упал до 10% - соцопрос.

Киев Европейская солидарность партия Кандидат выборы горсовет списки
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