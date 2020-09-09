В Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства"

Он находится в розыске за организацию терактов

Он находится в розыске за организацию терактов

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов "Исламского государства".

Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", - говорится в сообщении.

В 2018 году по поддельным документам он незаконно прибыл в Украину и создал в Киевской области преступную группировку из выходцев из стран Центральной Азии.

По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию ячеек "Исламского государства" за рубежом. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки", - добавили в СБУ.

Напомним, 17 августа в Житомире задержали террориста "Исламского государства", его разыскивал Интерпол.