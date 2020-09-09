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В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
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09 сентября 2020, 11:21 14

В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы

09 сентября 2020, 11:21 14
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Взрыв газового балона произошел из-за проведения сварочных работ
Взрыв газового балона произошел из-за проведения сварочных работ
Фото: Нацполиция
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В Киеве сегодня в 09:32 в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, что находится на улице Вискозная. В результате взрыва погиб человек и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным полиции, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ.

В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33 –летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что суд отпустил из психиатрического заведения жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать столичный мост "Метро".

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