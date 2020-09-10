Образование избирательных округов в Киеве оспаривают в суде

По мнению истца, постановление принято с нарушениями закона

По мнению истца, постановление принято с нарушениями закона

Фото: flickr

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск об отмене постановления о создании территориальных избирательных округов по выборам депутатов Киевского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 "Об образовании территориальных избирательных округов из очередных выборов депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева.

По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока", - добавили в пресс-службе.

Теперь суд решает вопрос об открытии административного производства по этому делу.

Напомним, 1 сентября НАБУ опубликовало новые доказательства влияния главы ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.

В тот же день Высший Совет правосудия не отстранил от должности главу ОАСК Вовка.