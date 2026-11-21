На Черниговщине пограничники сбили новую российскую крылатую ракету "Филин"
Мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда уничтожила на Черниговщине российскую малогабаритную крылатую ракету "Филин"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Ракету удалось поразить благодаря использованию современных технологий и слаженной работе военнослужащих.
В результате перехвата пограничники уничтожили воздушную цель, предотвратив ее удар по Украине.
Справка. "Филин" принадлежит к классу малогабаритных дальнобойных ракет "земля – земля". Ее длина составляет около 3,5 метров. Ракета запускается с наземной пусковой установки и способна лететь на сверхнизких высотах.
Напомним, ранее в ГУР обнародовали интерактивную 3D-модель новой российской крылатой ракеты "Филин", а также информацию о ее конструкции и электронных компонентах.