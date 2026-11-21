Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ракету удалось поразить благодаря использованию современных технологий и слаженной работе военнослужащих.

В результате перехвата пограничники уничтожили воздушную цель, предотвратив ее удар по Украине.

Справка. "Филин" принадлежит к классу малогабаритных дальнобойных ракет "земля – земля". Ее длина составляет около 3,5 метров. Ракета запускается с наземной пусковой установки и способна лететь на сверхнизких высотах.

Напомним, ранее в ГУР обнародовали интерактивную 3D-модель новой российской крылатой ракеты "Филин", а также информацию о ее конструкции и электронных компонентах.