Утренняя атака на Киевщину: разрушена пятиэтажка, под завалами могут быть люди
В поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Под завалами могут находиться семь человек
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По предварительным данным, в результате удара разрушены конструкции дома с первого по пятый этажи.
Спасатели уже эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор завалов и поиск людей, которые могут находиться под разрушенными конструкциями.
К ликвидации последствий атаки привлечены подразделения ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины. Также на месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.
Информация о погибших и раненых уточняется.
Напомним, утром 21 ноября российские войска атаковали Киев. В Подольском районе в результате попадания загорелись два частных дома. Пострадал один человек.