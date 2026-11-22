Фото: ГСЧС Киевщины

В поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Под завалами могут находиться семь человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате удара разрушены конструкции дома с первого по пятый этажи.

Спасатели уже эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор завалов и поиск людей, которые могут находиться под разрушенными конструкциями.

К ликвидации последствий атаки привлечены подразделения ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины. Также на месте работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.

Информация о погибших и раненых уточняется.

Напомним, утром 21 ноября российские войска атаковали Киев. В Подольском районе в результате попадания загорелись два частных дома. Пострадал один человек.