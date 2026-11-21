Фото: полиция

ДТП произошло в Днепре вечером 20 ноября, около 20:00, на проспекте Героев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил двух подростков в возрасте 14 и 16 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм один из ребят погиб на месте, другой скончался в больнице.

Полицейские задержали 40-летнего водителя. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.