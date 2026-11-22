Фото: Telegram/Александр Вилкул

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на утро 22 ноября в городских больницах находятся 28 пострадавших, в том числе пятеро детей.

Состояние 11 раненых оценивают как тяжелое. Пять человек находятся в реанимации, среди них 17-летний парень. Младшему пострадавшему ребенку всего три года. Медики делают все необходимое для спасения раненых.

Для жителей поврежденных домов продолжает работать Штаб помощи, расположенный в райисполкоме недалеко от места попадания. В воскресенье, 22 ноября, он принимает людей до 15:00.

Там пострадавшие жильцы могут получить первоочередные строительные материалы, в частности OSB-плиты, пленку и другие необходимые средства для временного восстановления жилья. Также можно подать заявление на получение материальной помощи.

Напомним, вечером 20 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по центральной части Кривого Рога – вблизи ресторана и жилых домов, а во время спасательной операции повторно атаковали ударными дронами. Погибли 7-летний мальчик и 20-летняя фельдшер экстренной медицинской помощи. Сообщалось о 60 пострадавших.