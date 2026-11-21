Фото: полиция

В субботу, 21 ноября, около 00:00 в микрорайоне Таможня в Черкассах автомобиль съехал в Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли правоохранители и спасатели ГСЧС, начавшие поисковую операцию и работу по поднятию автомобиля со дна реки.

43-летнему владельцу автомобиля удалось самостоятельно выбраться из салона. После поднятия машины с воды спасатели обнаружили в авто тела двух женщин 28 и 39 лет.

Тела погибших направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, днем 20 ноября на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали пять человек, водителя задержали – он был пьян.