Оккупанты атаковали дронами Херсон: пострадали три человека
Утром 21 ноября российские войска атаковали беспилотниками Корабельный район Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В больницу доставили мужчин в возрасте 82 и 72 лет. У старшего пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ноги. 72-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение ноги. Обоим оказывают необходимую медпомощь.
Кроме того, к медикам обратилась 53-летняя женщина, также попавшая под удар российского дрона. Она получила взрывную травму и осколочные ранения ноги. Женщина будет лечиться амбулаторно.
Напомним, в Киеве после утреннего российского удара загорелись дома. Пострадал один человек.
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