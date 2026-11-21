Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больницу доставили мужчин в возрасте 82 и 72 лет. У старшего пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ноги. 72-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение ноги. Обоим оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, к медикам обратилась 53-летняя женщина, также попавшая под удар российского дрона. Она получила взрывную травму и осколочные ранения ноги. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в Киеве после утреннего российского удара загорелись дома. Пострадал один человек.