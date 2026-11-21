Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Опасный боеприпас упал во дворе вблизи жилых домов. Пиротехники изъяли боевую часть ракеты и транспортировали для дальнейшего уничтожения.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или прикасаться. Об опасной находке необходимо немедленно сообщить по номерам 101 или 112.

Напомним, в Киеве после утреннего российского удара загорелись дома. Пострадал один человек.