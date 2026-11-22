Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, которые будут действовать десятилетиями, а не только в течение президентского срока Дональда Трампа

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что даже если Путин в ближайшие два года будет воздерживаться от новой агрессии из-за отношений с Трампом, это не может считаться надежным миром для Украины.

"Гарантии нам нужны не на два года, а навсегда, по крайней мере, на десятки лет. Даже если Путин и в друзьях с Трампом, то если Путин два года будет бояться что-то сделать – нас это не устраивает, это не сильный мир. Это пауза на два года", – подчеркнул президент.

Он также предостерег, что в случае возобновления российской агрессии в будущем Украине будет сложно снова мобилизовать такую же международную поддержку и усилить собственную армию.

Отдельно Зеленский прокомментировал предложения партнеров по гарантиям безопасности для Украины по модели статьи 5 НАТО. По его словам, сейчас у Киева нет четкого понимания, что именно предполагает такая модель.

Президент пояснил, что пятая статья Североатлантического договора подразумевает коллективную оборону стран-членов Альянса. В то же время остается непонятным, кто будет входить в коллектив, который будет гарантировать защиту Украины, каким будет механизм реагирования на агрессию и будут ли партнеры готовы реально противостоять нападающему.

"Ответ должен быть не на словах, а на бумаге. Пока я на бумаге таких шагов не вижу", – заявил Зеленский.

Ранее специальный представитель президента США Джаред Кушнер утверждал, что Вашингтон добился от России готовности рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели пятой статьи НАТО.

Напомним, 19 ноября Владимир Зеленский встретился со специальным представителями президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности. Одной из ключевых тем переговоров стали гарантии безопасности Украины.